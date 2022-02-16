Уровень безработицы в Москве снизился в семь раз

Москва, 16 февраля. При содействии службы занятости почти 300 тысяч столичных нетрудоустроенных нашли себе новую работу. Уровень безработицы снизился в семь раз. В данный момент он составляет 0,44%, это лучший результат с апреля 2020 года.

Добиться такого эффекта удалось благодаря сотрудничеству с работодателями, ежедневным отборам для разных специальностей, технологии подбора персонала ассесмент-центра и высокому качеству подготовки сотрудников службы занятости, информирует издание «Вести Подмосковья».

Трудоустроились более 50 процентов из числа обратившихся, рынок труда окончательно адаптировался к новым реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Служба занятости оказывает помощь соискателям в составлении резюме, ориентирует в подборе вакансий, организовывает собеседования. Карьерные специалисты формируют карьерную линию кандидата, помогают ему адаптироваться на рынке труда и выбрать программы обучения. На сегодняшний день в Москве высокий спрос на специалистов в сферах торговли, а также IT и телекоммуникации, где на одно место претендуют не меньше двух человек. В медицине и фармацевтике на одно место сразу по три кандидата.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал текущий уровень безработицы в стране. Сейчас в стране фиксируется минимальный уровень безработицы, заявил глава государства.