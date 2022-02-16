Кампания против хуситов: как Израиль поддерживает ОАЭ в переговорах с США

Израиль от имени Объединенных Арабских Эмиратов ведет переговоры с администрацией американского президента Джо Байдена о признании йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» террористической группировкой, сообщает The Times of Israel.

Israel lobbying Biden for Houthi terror listing, at UAE’s behest https://t.co/gRZ8fxy6qI — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 15, 2022

Ранее с такой инициативой выступали преимущественно члены арабской коалиции, поддерживающие йеменское правительство Мансура Хади, однако теперь к этой кампании присоединился и Тель-Авив, налаживающий союзные связи с Абу-Даби после заключения договора о нормализации отношений между государствами.

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Конфронтация

С начала 2022 года поддерживаемые Ираном повстанцы сделали Эмираты целью регулярных атак. Поводом для этого стало возвращение ОАЭ в вооруженный конфликт, где военнослужащие страны Персидского залива и лояльные ей группировки воюют на стороне правительства Мансура Хади в составе военного блока, возглавляемого Саудовской Аравией.

Первым инцидентом стало январское нападение на ключевой нефтяной объект в Абу-Даби, в результате которого погибло трое человек. После этого средства ПВО эмиратов уже неоднократно перехватывали баллистические ракеты и беспилотники хуситов, нацеленные на эмиратскую столицу и Дубай.

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Повстанцы, отвечающие на начатую против них вооруженную операцию в Йемене, намерены лишить ОАЭ статуса главного делового и туристического центра региона, поскольку наметившаяся проблема с безопасностью, безусловно, вредит репутации государства. Дошло уже до угроз в адрес проходящей в стране Всемирной выставки Dubai Expo и предупреждений сотрудников иностранных компаний — хуситы посоветовали им скорее покинуть Эмираты.

На фоне продолжающихся нападений запасы снарядов для комплексов противовоздушной обороны ОАЭ начали постепенно заканчиваться, что уже стало причиной обращения к США за помощью в их пополнении. Но новые оборонные соглашения сами по себе не устранят угрозы, так что противостояние «Ансар Аллах» ведется не только на военном, но и на политическом фронте.

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Антихуситская кампания

Сразу же после прихода к власти в прошлом году Джо Байден объявил о своем намерении положить конец войне в Йемене. И одним из первых его шагов стало исключение «Ансар Аллах» из списка террористических группировок.

Тогда же президент США временно заморозил военные сделки с Саудовской Аравией и ОАЭ, заключенные его предшественником Дональдом Трампом. После этого американский лидер, впрочем, одобрил реализацию оборонных контрактов с некоторым изменением их условий, так что ближневосточные союзники Соединенных Штатов все равно не были обижены. Тем не менее они находятся не в том положении, чтобы требовать от американцев изменения избранной ими стратегии.

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С началом январского обострения Абу-Даби первым обратился к Вашингтону с призывом вернуть хуситов в перечень запрещенных экстремистских группировок. Инициативу поддержали несколько членов Конгресса США, так что в Белом доме заявили о том, что не исключают такую перспективу в свете недавних терактов.

На этом фоне за ОАЭ теперь решил вступиться и Израиль, который является наиболее близким США региональным игроком. Интерес Тель-Авива в данном случае заключается не только в развитии наметившегося партнерства с Абу-Даби, но и в противостоянии Тегерану и проиранским группировкам, наращивающим силы по всему Ближнему Востоку.

Houthis have taken aim at the UAE’s status as premier business and tourism hub for the region, taunting it with cryptic threats against the Dubai Expo and warning foreign companies to leave the country.https://t.co/5ImggeZNVf — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 15, 2022

Тем не менее даже американские правозащитники предостерегают Байдена от опасных шагов. Антихуситские решения США неминуемо поставят под угрозу любую гуманитарную деятельность в Йемене, а как следствие — навредят мирному населению, и без того переживающему тяжелейший в истории страны кризис. Впрочем, понимают это и в Организации Объединенных Наций.

Требуется решение

«Всем должно быть очевидно, насколько высоки стали ставки», — отметил специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг на заседании Совета Безопасности во вторник.

Чиновник, входящий в международную организацию, осудил нападения хуситов на ОАЭ и Саудовскую Аравию, однако добавил, что для прекращения конфликта определенные шаги необходимо сделать всем сторонам этого противостояния. По его словам, хуситы и хадисты сейчас должны осознанно выбрать между войной и миром.

«Политический процесс под эгидой ООН — наш лучший путь вперед», — заявил чиновник.

.@OSE_Yemen said that dialogue and compromise are required if #Yemenis are not to be left suffering until parties to the war are tired of fighting https://t.co/ibAAm4zkqt — Arab News (@arabnews) February 15, 2022

Также Ханс Грундберг сообщил, что разрабатывает рамочную программу, в которой будет изложен план продвижения к инклюзивному политическому урегулированию конфликта.

«В рамках этого процесса интересы враждующих сторон могут быть рассмотрены в контексте более широкой йеменской повестки дня по трем направлениям: политика, безопасность и экономика», — пояснил он.

Тем не менее нельзя не отметить, что даже при такой риторике эксперты Организации Объединенных Наций все равно нередко выступают с позиции двойных стандартов. При осуждении ударов хуситов они по сути игнорируют нападения арабской коалиции на контролируемые «Ансар Аллах» территории, во время которых также гибнут мирные жители. Критика в адрес ОАЭ и Саудовской Аравии в ООН сейчас носит скорее косвенный характер.

На поле боя

С возвращением Эмиратов в конфликт хадисты начали масштабную военную операцию против повстанцев. Прежде всего она направлена на освобождение территорий Мариба и ближайших провинций, взятых хуситами под контроль во время осеннего наступления. Арабская коалиция и правительство Йемена не хотят упускать нефтеносный регион и стратегические транспортные развязки, чтобы не лишаться ценных ресурсов и преимущества на мирных переговорах, которые все же не исключены в будущем.

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ОАЭ стали целью «Ансар Аллах» именно после того, как лояльные Абу-Даби группировки начали подготовку к большому наступлению, которое не заставило себя долго ждать. При этом атаки на хуситов ведутся сразу с нескольких направлений.

Так, только на этой неделе ВВС арабской коалиции уничтожили систему коммуникаций повстанцев в столичном городе Сана, а наземные йеменской армии отбили у них районы Ямин Аль-Радда и Аль-Фалиха к югу от провинции Мариб.

Война продолжается, и нельзя точно сказать, кто из ее участников более опасен для жителей региона. Действия хуситов действительно наносят вред Саудовской Аравии, ОАЭ и хадистам, однако удары коалиции также представляют не меньшую опасность для простых йеменцев.

В то же время вовлечение еврейского государства в арабский конфликт, пусть пока и на дипломатическом уровне, может стать еще более серьезной провокацией, отдаляющей момент мирного урегулирования конфликта. Ведь отношения с Тель-Авивом пока нормализовали лишь несколько стран, а его причастность к йеменским процессам может стать причиной активного вовлечения в ситуацию Ирана и других мусульманских держав, настроенных против Израиля.