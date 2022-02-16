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Кампания против хуситов: как Израиль поддерживает ОАЭ в переговорах с США

Весь мир
Кампания против хуситов: как Израиль поддерживает ОАЭ в переговорах с США
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

Израиль от имени Объединенных Арабских Эмиратов ведет переговоры с администрацией американского президента Джо Байдена о признании йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» террористической группировкой, сообщает The Times of Israel.

Ранее с такой инициативой выступали преимущественно члены арабской коалиции, поддерживающие йеменское правительство Мансура Хади, однако теперь к этой кампании присоединился и Тель-Авив, налаживающий союзные связи с Абу-Даби после заключения договора о нормализации отношений между государствами.

Авраамский договор
Федеральное агентство новостей /

Конфронтация

С начала 2022 года поддерживаемые Ираном повстанцы сделали Эмираты целью регулярных атак. Поводом для этого стало возвращение ОАЭ в вооруженный конфликт, где военнослужащие страны Персидского залива и лояльные ей группировки воюют на стороне правительства Мансура Хади в составе военного блока, возглавляемого Саудовской Аравией.

Первым инцидентом стало январское нападение на ключевой нефтяной объект в Абу-Даби, в результате которого погибло трое человек. После этого средства ПВО эмиратов уже неоднократно перехватывали баллистические ракеты и беспилотники хуситов, нацеленные на эмиратскую столицу и Дубай.

Беспилотники хуситов
Федеральное агентство новостей /

Повстанцы, отвечающие на начатую против них вооруженную операцию в Йемене, намерены лишить ОАЭ статуса главного делового и туристического центра региона, поскольку наметившаяся проблема с безопасностью, безусловно, вредит репутации государства. Дошло уже до угроз в адрес проходящей в стране Всемирной выставки Dubai Expo и предупреждений сотрудников иностранных компаний — хуситы посоветовали им скорее покинуть Эмираты.

На фоне продолжающихся нападений запасы снарядов для комплексов противовоздушной обороны ОАЭ начали постепенно заканчиваться, что уже стало причиной обращения к США за помощью в их пополнении. Но новые оборонные соглашения сами по себе не устранят угрозы, так что противостояние «Ансар Аллах» ведется не только на военном, но и на политическом фронте.

Ансар Аллах
Федеральное агентство новостей /

Антихуситская кампания

Сразу же после прихода к власти в прошлом году Джо Байден объявил о своем намерении положить конец войне в Йемене. И одним из первых его шагов стало исключение «Ансар Аллах» из списка террористических группировок.

Тогда же президент США временно заморозил военные сделки с Саудовской Аравией и ОАЭ, заключенные его предшественником Дональдом Трампом. После этого американский лидер, впрочем, одобрил реализацию оборонных контрактов с некоторым изменением их условий, так что ближневосточные союзники Соединенных Штатов все равно не были обижены. Тем не менее они находятся не в том положении, чтобы требовать от американцев изменения избранной ими стратегии.

Конгресс требует конкретики: изменилась ли с приходом Байдена политика США в Йемене
Федеральное агентство новостей /

С началом январского обострения Абу-Даби первым обратился к Вашингтону с призывом вернуть хуситов в перечень запрещенных экстремистских группировок. Инициативу поддержали несколько членов Конгресса США, так что в Белом доме заявили о том, что не исключают такую перспективу в свете недавних терактов.

На этом фоне за ОАЭ теперь решил вступиться и Израиль, который является наиболее близким США региональным игроком. Интерес Тель-Авива в данном случае заключается не только в развитии наметившегося партнерства с Абу-Даби, но и в противостоянии Тегерану и проиранским группировкам, наращивающим силы по всему Ближнему Востоку.

Тем не менее даже американские правозащитники предостерегают Байдена от опасных шагов. Антихуситские решения США неминуемо поставят под угрозу любую гуманитарную деятельность в Йемене, а как следствие — навредят мирному населению, и без того переживающему тяжелейший в истории страны кризис. Впрочем, понимают это и в Организации Объединенных Наций.

Требуется решение

«Всем должно быть очевидно, насколько высоки стали ставки», — отметил специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг на заседании Совета Безопасности во вторник.

Чиновник, входящий в международную организацию, осудил нападения хуситов на ОАЭ и Саудовскую Аравию, однако добавил, что для прекращения конфликта определенные шаги необходимо сделать всем сторонам этого противостояния. По его словам, хуситы и хадисты сейчас должны осознанно выбрать между войной и миром.

«Политический процесс под эгидой ООН — наш лучший путь вперед», — заявил чиновник.

Также Ханс Грундберг сообщил, что разрабатывает рамочную программу, в которой будет изложен план продвижения к инклюзивному политическому урегулированию конфликта.

«В рамках этого процесса интересы враждующих сторон могут быть рассмотрены в контексте более широкой йеменской повестки дня по трем направлениям: политика, безопасность и экономика», — пояснил он.

Тем не менее нельзя не отметить, что даже при такой риторике эксперты Организации Объединенных Наций все равно нередко выступают с позиции двойных стандартов. При осуждении ударов хуситов они по сути игнорируют нападения арабской коалиции на контролируемые «Ансар Аллах» территории, во время которых также гибнут мирные жители. Критика в адрес ОАЭ и Саудовской Аравии в ООН сейчас носит скорее косвенный характер.

На поле боя

С возвращением Эмиратов в конфликт хадисты начали масштабную военную операцию против повстанцев. Прежде всего она направлена на освобождение территорий Мариба и ближайших провинций, взятых хуситами под контроль во время осеннего наступления. Арабская коалиция и правительство Йемена не хотят упускать нефтеносный регион и стратегические транспортные развязки, чтобы не лишаться ценных ресурсов и преимущества на мирных переговорах, которые все же не исключены в будущем.

Ситуация на конец января 2022 года
Федеральное агентство новостей /

ОАЭ стали целью «Ансар Аллах» именно после того, как лояльные Абу-Даби группировки начали подготовку к большому наступлению, которое не заставило себя долго ждать. При этом атаки на хуситов ведутся сразу с нескольких направлений.

Так, только на этой неделе ВВС арабской коалиции уничтожили систему коммуникаций повстанцев в столичном городе Сана, а наземные йеменской армии отбили у них районы Ямин Аль-Радда и Аль-Фалиха к югу от провинции Мариб.

Война продолжается, и нельзя точно сказать, кто из ее участников более опасен для жителей региона. Действия хуситов действительно наносят вред Саудовской Аравии, ОАЭ и хадистам, однако удары коалиции также представляют не меньшую опасность для простых йеменцев. 

В то же время вовлечение еврейского государства в арабский конфликт, пусть пока и на дипломатическом уровне, может стать еще более серьезной провокацией, отдаляющей момент мирного урегулирования конфликта. Ведь отношения с Тель-Авивом пока нормализовали лишь несколько стран, а его причастность к йеменским процессам может стать причиной активного вовлечения в ситуацию Ирана и других мусульманских держав, настроенных против Израиля.

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