Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 12:59
12:58
Политика
Польша готовится принять возможных беженцев с Украины
12:57
Общество
Российским школьникам на уроке биологии предложили рассчитать скорость остывания трупа
12:57
Происшествия
Губернатор Куйвашев пообещал разобраться с мигрантами, избившими двух женщин на Урале
12:52
Политика
В Кремле отреагировали на угрожающие заявления Байдена в адрес россиян
12:51
Общество
Депутат Фролова оценила законопроект о бесплатном пребывании родителей и детей с ОВЗ в больницах
12:50
Шоу-бизнес
Бузова считает точкой невозврата работу Бородиной с ее бывшим любовником Давой
12:48
Политика
Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании Россией ЛНР и ДНР
12:47
Политика
Песков объяснил выдачу паспортов РФ жителям Донбасса гуманитарными соображениями
12:46
Экономика
ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за цен на бензин в регионах
12:46
Общество
Астрологи указали на звездные предпочтения мужчин для выбора подарка на 23 февраля
Все новости

Politico: США и Европа пока не сошлись во мнении по поводу масштаба санкций против РФ

Политика
Politico: США и Европа пока не сошлись во мнении по поводу масштаба санкций против РФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 16 февраля. Масштаб возможных ограничений против России пока не согласовали США и их союзники в Европе. Об этом сообщают в Politico.

Журналисты подчеркивают, что представители США и Европы сейчас предпринимают попытки договориться, в какой период времени и насколько мощно следует «ударить» по российской стороне в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

При этом издание ссылается на источник, который знаком с ходом переговоров на тему антироссийских санкций в Брюсселе.

«Мы до сих пор не договорились по поводу того, что будет спусковым крючком (для введения санкций — ред.)», — говорит Politico дипломат из Евросоюза.

Ранее страны «Большой семерки» сообщили о готовности ввести против РФ «тяжелейшие» рестрикции. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уверила, что введение превентивных санкций против России не рассматривают, сообщает «Национальная служба новостей».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Politico: США и Европа пока не сошлись во мнении по поводу масштаба санкций против РФ
санкции россия сша европа politico
Комментировать