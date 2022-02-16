Politico: США и Европа пока не сошлись во мнении по поводу масштаба санкций против РФ

Вашингтон, 16 февраля. Масштаб возможных ограничений против России пока не согласовали США и их союзники в Европе. Об этом сообщают в Politico.

Журналисты подчеркивают, что представители США и Европы сейчас предпринимают попытки договориться, в какой период времени и насколько мощно следует «ударить» по российской стороне в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

При этом издание ссылается на источник, который знаком с ходом переговоров на тему антироссийских санкций в Брюсселе.

«Мы до сих пор не договорились по поводу того, что будет спусковым крючком (для введения санкций — ред.)», — говорит Politico дипломат из Евросоюза.

Ранее страны «Большой семерки» сообщили о готовности ввести против РФ «тяжелейшие» рестрикции. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уверила, что введение превентивных санкций против России не рассматривают, сообщает «Национальная служба новостей».