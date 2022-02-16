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Евросоюз готовится к возможному сокращению поставок газа из России

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 11:36
Экономика
Евросоюз готовится к возможному сокращению поставок газа из России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 16 февраля. Страны Евросоюза приняли меры на случай, если Россия сократит поставки газа. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Европа тщательно подготовилась и предусмотрела шаги, чтобы страны блока ЕС смогли справиться с частичным сокращением поставок топлива из России, подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС обсудил с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей вопросы возможного увеличения поставок СПГ и природного газа.

«Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — добавила председатель ЕК.

Руководство Европейского союза, чтобы компенсировать поставки газа из России, ранее обратилось за помощью к Катару. Однако в ответ Брюссель получил требования, которыми Доха ставит еврозону в неудобное положение.

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