Евросоюз готовится к возможному сокращению поставок газа из России

Брюссель, 16 февраля. Страны Евросоюза приняли меры на случай, если Россия сократит поставки газа. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Европа тщательно подготовилась и предусмотрела шаги, чтобы страны блока ЕС смогли справиться с частичным сокращением поставок топлива из России, подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС обсудил с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей вопросы возможного увеличения поставок СПГ и природного газа.

«Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — добавила председатель ЕК.

Руководство Европейского союза, чтобы компенсировать поставки газа из России, ранее обратилось за помощью к Катару. Однако в ответ Брюссель получил требования, которыми Доха ставит еврозону в неудобное положение.