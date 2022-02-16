Роскомнадзор анонсировал меры для компаний, которые не выполнили закон о «приземлении»

Москва, 16 февраля. Меры принуждения будут запущены в ближайшее время для компаний, которые не выполнили российский закон о «приземлении», сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Надзорное ведомство запустит санкции до конца февраля. Меры принуждения коснутся тех компаний, которые не открыли представительства в России. На данный момент в полной мере закон о «приземлении» исполнили Apple и Spotify.

«До конца месяца Роскомнадзор запустит меры принуждения для тех компаний, которые вообще не начали «приземляться» в России, в частности это запрет рекламы», — передает слова Субботина РБК.

Аудиостриминговый сервис Spotify открыл свое представительство в России во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете 4 февраля.