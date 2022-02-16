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Роскомнадзор анонсировал меры для компаний, которые не выполнили закон о «приземлении»

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 11:38
Общество
Роскомнадзор анонсировал меры для компаний, которые не выполнили закон о «приземлении»
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 16 февраля. Меры принуждения будут запущены в ближайшее время для компаний, которые не выполнили российский закон о «приземлении», сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Надзорное ведомство запустит санкции до конца февраля. Меры принуждения коснутся тех компаний, которые не открыли представительства в России. На данный момент в полной мере закон о «приземлении» исполнили Apple и Spotify.

«До конца месяца Роскомнадзор запустит меры принуждения для тех компаний, которые вообще не начали «приземляться» в России, в частности это запрет рекламы», — передает слова Субботина РБК.

Аудиостриминговый сервис Spotify открыл свое представительство в России во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете 4 февраля.

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