Джаралла: Турция, проявляя интерес к истории народов России, искажает факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет двойную игру: под благовидным предлогом он пытается проводить политику сепаратизма на территории суверенных стран, в том числе в регионах России. Турецкая пропаганда эксплуатирует важнейший компонент исторического горского сопротивления — религиозный, расставляя акценты таким образом, что российские полководцы предстают «завоевателями», а турецкие коллаборационисты — «героями». Жонглирование фактами и продвижение антироссийской риторики представляет прямую угрозу государству и должно жестко пресекаться. Об этом ФАН рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Турецкая Ассоциация содействия образованию и культуре дагестанцев провела мероприятие, посвященное памяти имама Шамиля. Турция уделяет много внимания историческим личностям, оставившим след в летописи регионов российского Кавказа. В Анкаре вышла энциклопедия об имаме в честь 150-летия со дня его смерти. Один из инициаторов проекта заявил, что последователем Шамиля сегодня является президент Эрдоган — «лидер и защитник мусульман». Ранее на территории республики Дагестан был открыт памятник турецким интервентам, оккупировавшим Дагестан в 1918 году.

Политический эксперт Владимир Джаралла отметил, что поведение Турции давно вызывает тревогу: ее представители действуют вне рамок и границ, следуя исключительно собственным интересам и проводя идеологически-деструктивную работу против стран, которых Анкара считает конкурентами. Он добавил, что высказывания Эрдогана о статусе Крымского полуострова также нельзя назвать дружескими.

«К сожалению, в последнее время, действительно, периодически появляются тревожные сообщения, свидетельствующие о попытках переписать историю. К примеру, два года назад по инициативе «черкесских активистов», проживающих в Турции, в районе Сочи был демонтирован памятник «Подвигу русских солдат», поставленный в честь героев Кавказской войны 1817–1864 годов из-за того, что исторический монумент якобы напоминал о «болезненных и раскалывающих общество событиях». Мы должны понимать, что Турция пытается взять исторический реванш и под видом помощи народам ведет среди этих народов работу в направлении, выгодном Анкаре», — сообщил политический эксперт.

Prt Scr youtube.com / На грани - без цензуры о главных проблемах Крыма!

Собеседник ФАН подчеркнул, что власти России глубоко уважают историю и традиции всех народов, в том числе чтят память имама Шамиля. Политический и религиозный лидер мусульманских племен Северного Кавказа был удостоен особого отношения со стороны российского императора Александра II. После капитуляции семейство Шамиля было окружено почетом, а один из его сыновей по собственному желанию получил возможность служить в Кавказском эскадроне Его Императорского Величества. Политолог отметил, что эти и подобные факты переиначиваются турецкой пропагандой, и выразил надежду, что российские правоохранительные органы обратят внимание на подобную деятельность турецких партнеров, выставляющих себя представителями научно-исторических сообществ и национальных землячеств.

Ранее ФАН рассказал, почему украинские чиновники зря радуются победе над памятником Суворову. Можно разбить изваяние, но история в любом случае расставит все по своим местам.