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Плющенко считает выступление Щербаковой лучшим в короткой программе на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Плющенко считает выступление Щербаковой лучшим в короткой программе на ОИ-2022
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подвел свои итоги короткой программы в фигурном катании среди женщин на Олимпиаде в Пекине.

Плющенко заявил, что, несмотря на то, что Щербаковой пришлось обкатывать новые коньки, это не помешало ей прекрасно выступить. Спортсмен заявил, что ему очень понравилось, как она каталась. Он назвал ее номер легким, воздушным и свободным.

«Мне очень понравилось, как она каталась. Легко, свободно, воздушно. Прямо порхала по льду. Ни единой помарки! Блеск! Судьи оценили ее выступление в 80,20 балла. Зато к Камиле были невероятно щедры», — написал Плющенко в колонке «Спорт-Экспресса».

Победитель Олимпиад заявил, что Камила Валиева совершила грубую ошибку при исполнении тройного акселя. Он отметил, что она неудачно приземлилась. По его словам, он был сильно удивлен тем, что судьи поставили такие высокие баллы.

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова 15 февраля выступили в короткой программе личного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Лидерство по итогам прокатов захватила Валиева.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Плющенко считает выступление Щербаковой лучшим в короткой программе на ОИ-2022
олимпиада плющенко валиева
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