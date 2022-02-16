Политик Клинцевич объяснил, почему миролюбивые заявления президента США Байдена не вызывают доверия

Российский политический и военный деятель Франц Клинцевич считает, что не стоит доверять миролюбивым заявлениям Запада и обещаниям Киева соблюдать Минские соглашения. Так Клинцевич отреагировал на выступление президента США Джо Байдена, в котором говорилось, что Соединенные Штаты не намерены дестабилизировать ситуацию в России и что он не верит в «нападение» России на Украину. Западные СМИ активно распространяли фейки, что мифическое «вторжение» российских войск на Украину якобы было намечено на ночь 16 февраля. По словам Франца Клинцевича, угроза геноцида населения Донбасса остается, свидетельством чему стала информация о двух десятках украинских танков, появившихся на линии соприкосновения в Донбассе. Свое видение ситуации Клинцевич изложил в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

Федеральное агентство новостей /

Порох держим сухим. Колонка Франца Клинцевича

В заявлении американского президента лично я вижу знак, что коллективный Запад понял готовность России жестко и адекватно ответить на любую провокацию. Но, скажу честно, я не верю миролюбивым заявлениям ни Байдена, ни других западных лидеров. Думаю, нам по-прежнему нужно быть максимально готовыми защитить и свои интересы, и интересы русских в Донбассе. Уверен, что новые провокации против России уже готовятся. Кроме того, на мой взгляд, остается серьезная угроза «зачистки», а точнее — геноцида русских в Донбассе. Эта «зачистка» может начаться в любой момент, ее явно готовятся провести и силами ВСУ, и руками украинских националистов.

Да, увидев решимость России, на Западе поняли, что наша страна устойчиво стоит на своих позициях, и шутить с нами не стоит. Мы твердо объяснили всему миру, что не дадим в обиду наших граждан, живущих на востоке Украины. Вот почему, с моей точки зрения, так важно решение Госдумы обратиться к президенту по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Обращаю также внимание, что российские войска, завершившие учения, возвращаются к местам постоянной дислокации. Военно-политическое руководство страны поступает мудро. Это политически взвешенное решение. Но, думаю, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Уверен, что ни США, ни коллективный Запад, поставляющий Киеву вооружения, от своих агрессивных планов не откажутся. Поэтому продолжаем держать порох сухим.