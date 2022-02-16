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Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» остроумным анекдотом про оперу

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 11:31
Общество
Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» остроумным анекдотом про оперу
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 16 февраля. Телеведущий Андрей Норкин порадовал россиян очередным остроумным анекдотом. На этот раз шутка журналиста была посвящена диалогу отца и сына про оперу.

В эфире популярного политического ток-шоу «Место встречи» приглашенные эксперты обсуждали острые вопросы. В студии завязалась бурная дискуссия, поэтому Андрей Норкин решил рассказать анекдот, чтобы немного разбавить напряженную обстановку.

Юмористический рассказ телеведущего был посвящен разговору отца и сына, в рамках которого глава семейства в шутливой форме пытался объяснить, что такое опера.

«— Папа, а что такое опера?

— Опера, сынок, это такой спектакль, который начинается в 19:00, а когда через два часа ты смотришь на часы, они показывают 19:15», — пошутил Андрей Норкин.

Шутка российского журналиста про отца-юмориста довела зал до истерики. После традиционного анекдота Норкина студия еще долго аплодировала.

Андрей Норкин ранее рассмешил гостей «Места встречи» остроумным анекдотом про Илью Муромца. Сюжет юмористической истории журналиста развернулся вокруг диалога двух евреев.

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