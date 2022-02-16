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Глава ПНЕ Ливии Дабиба выделил 100 млн динаров боевикам Мисураты

Весь мир
Глава ПНЕ Ливии Дабиба выделил 100 млн динаров боевикам Мисураты
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 16 февраля. Глава нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба издал на днях распоряжение о выделении 100 млн ливийских динаров (около 22 млн долларов) на счет вооруженных группировок Мисураты.

Текст соответствующего указа опубликовали местные СМИ. Согласно документу, деньги взяты из статьи расходов на чрезвычайные ситуации государственного бюджета страны. Они направлены на нужды так называемых «Совместных оперативных сил».

Стоит отметить, что вскоре после единогласного решения парламента о назначении Фатхи Башаги новым премьер-министром, принятого 10 февраля, Дабиба отправился в родной город Мисурату, чтобы заручиться поддержкой местных группировок.

Глава триполитанского ПНЕ, не раз замеченный в растрате государственных средств и фальсификации документов, всеми способами стремится удержать власть несмотря на то, что срок полномочий его правительства истек еще 24 декабря — в день несостоявшихся общенациональных выборов. Примечательно также, что согласование госбюджета Ливии на текущий 2022 финансовый год на данный момент так и не состоялось.

Ранее 118 вооруженных группировок Мисураты опубликовали совместное заявление, в котором поддержали избрание Фатхи Башаги на пост премьер-министра Ливии.

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ливия
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