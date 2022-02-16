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Финансовый эксперт Самойлова посоветовала россиянам не хранить сбережения в наличных
Экономика
Финансовый эксперт Самойлова посоветовала россиянам не хранить сбережения в наличных
pixabay.com  / 

Москва, 16 февраля. Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова обратила внимание на риски, которым подвергаются наличные деньги россиян.

По данным Росстата, на сегодняшний день у россиян на руках скопилось более 14 триллионов рублей наличных средств. Как пояснила Самойлова, из-за растущей инфляции, тревожной геополитической обстановки, а также в связи с пандемией COVID-19, начиная с 2020 года россияне усиленно формировали финансовую «подушку безопасности». К тому же из-за закрытия границ многие сэкономили на дорогостоящих зарубежных вояжах и стали хранить наличные деньги дома, сообщает Life.

Между тем на фоне инфляции и резких колебаний курсов валют подобные рублевые накопления рискуют обесцениться. Самым простым вариантом их сохранения остается покупка валюты или монет из драгметаллов (золота и серебра). По словам Самойловой, это наверняка не только защитит накопления от инфляции и девальвации рубля, но и даст прибыль в зависимости от курсов валют и стоимости драгметаллов.

Еще одним разумным вложением средств является приобретение недвижимости или автомобиля, так как цены на них продолжат расти. Эффективно сохранить накопления поможет и открытие валютного депозита, потом эти средства пригодятся на обучение детей или на покупку для них недвижимости.

Ранее ФАН опубликовал точку зрения директора региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григория Сосновского на проблему защиты накоплений граждан. По мнению Сосновского, наилучшим вариантом инвестирования является хранение денег в форме специальных финансовых инструментов.

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Все новости / Экономика / Финансовый эксперт Самойлова посоветовала россиянам не хранить сбережения в наличных
защита накопления наличные деньги
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