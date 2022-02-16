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Швейцарской биатлонистке Лене Хекки стало плохо во время гонки на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 11:52
Олимпийские игры 2022
Швейцарской биатлонистке Лене Хекки стало плохо во время гонки на ОИ в Пекине
Федеральное агентство новостей

Пекин, 16 февраля. Биатлонистка из Швейцарии Лена Хекки почувствовала себя плохо во время гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка испытала недомогание после первой стрельбы.

Лена Хекки не смогла самостоятельно покинуть трассу. На помощь пришлось звать докторов. На данный момент в эстафетной гонке лидирует сборная России. Биатлонистка Кристина Резцова завершила второй этап, опередив соперницу из Италии на 11 секунд. На третьем этапе сборную России представляет Светлана Миронова.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных гонок может перенести этап Кубка Мира из Тюмени. Информацию подтвердил представитель FIS Швейцарской лыжнице Лене Хекки стало плохо во время гонки на ОИ в Пекине.

 

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