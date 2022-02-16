Галина Грачевская подала апелляцию на решение суда об отказе выделить ей долю в «Ералаше»

Москва, 16 февраля. Первая супруга Бориса Грачевского Галина подала апелляционную жалобу на решение Останкинского районного суда по делу о признании собственности и выделении ей долей в ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Грачевская подготовила иск к детям покойного режиссера — Василисе и Филиппу, интересы несовершеннолетних представляют их матери. Также в ответчиках значится последняя супруга создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская и собственный сын Грачевской Максим.

По мнению первой жены режиссера, она имеет супружескую долю в компаниях. Однако Останкинский районный суд отказал истице, сославшись на то, что эти вопросы нужно было решать при разводе. Сейчас же все сроки по разделу имущества прошли.

С первой супругой Грачевский прожил в браке почти 35 лет. Создателя детского юмористического киножурнала не стало в январе 2021 года, он умер в 71 год.

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