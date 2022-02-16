Бондарчук, Ахметзянова и Федоров разыграли любовный треугольник в «Годе культуры — 2»

Москва, 16 февраля. Премьера второго сезона сериала «Год культуры» с актером Федором Бондарчуком стартует на видеосервисе Premier с 22 февраля.

Бондарчук сыграл главного героя, который попал в любовный треугольник. В проекте примут участие актриса Мария Ахметзянова и новичок сериала актер Петр Федоров, который и станет соперником Бондарчука. Режиссером проекта — Милан Килибарда, ранее он работал над сериалом «Интерны». Об этом информирует Teleprogramma.

«Мой герой — человек обаятельный. По сути, он — антагонист и противоположность персонажа Федора Бондарчука. Мой герой — это человек с тройным или даже четверным дном. Он человек мира, пропагандист всего прекрасного», — рассказал Федоров.

Креативный продюсер проекта Дмитрий Пермяков сообщил, что продолжение сериала стало более человечным. Он отметил, что в проекте добавилось больше любви и других интриг. По его словам, это произошло из-за более сложного сюжета.

Ранее режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева посетили премьеру сериала «Карамора», снятого Данилой Козловским. На показе присутствовала и Оксана Акиньшина, с которой, по слухам, встречается Козловский. Говорят, что ради нее актер бросил Ольгу Зуеву, которая родила ему дочь.