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СNN: санкции против РФ могут иметь неприятные последствия для США

Политика
СNN: санкции против РФ могут иметь неприятные последствия для США
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Вашингтон, 16 февраля. Соединенные Штаты ожидают серьезные последствия в случае введения новых антироссийских ограничений. Об этом сообщают в американском издании CNN.

Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден организовал в Белом доме выступление, где затронул тему противостояния с Россией. По пересказу «ПолитРоссии», глава Штатов адресовал свои заявления союзникам в Европе, украинскому народу, американцам, россиянам и лидеру РФ Владимиру Путину.

Автор оригинальной статьи Стивен Коллинсон считает, что Байден таким образом стремится восстановить свою репутацию и избежать дальнейшего ущерба на политическом поле.

«Байдену необходимо было подготовить американцев к трудностям, которые могут возникнуть, в том числе к резкому росту цен на энергоносители», – расшифровывает тревожный сигнал президента обозреватель.

Ранее американский президент заверил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российская сторона не сможет проводить долларовые операции. При этом «Национальная служба новостей» уточняет, что ненападение России на Украину укрепило позиции рубля на валютном рынке.

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