Таллин, 16 февраля. Служба внешней разведки Эстонии на фоне вбросов о якобы готовящемся «вторжении ВС РФ» на Украину 15 и 16 февраля перенесла дату «нападения» на конец месяца. Об этом эстонские разведчики сообщили в официальном докладе.

В Эстонии утверждают, что «вторжения» 16 февраля не произошло из-за «неготовности российской армии».

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля», — заявили в эстонской разведке.

При этом Таллин признал, что действия РФ на собственной территории не угрожают ни НАТО, ни странам Прибалтики.

В Москве неоднократно опровергали заявления Запада о подготовке «вторжения ВС РФ» на Украину. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и не намерена нападать на какую-либо страну.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высмеял публикацию британского издания The Sun о «нападении России», призвав украинцев ставить будильники.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь иронично отметила, что очередная дата «вторжения» снова провалилась. Дипломат обратилась к западным СМИ с просьбой огласить «график вторжений» на предстоящий год, чтобы «спланировать отпуск», пишет «Царьград».