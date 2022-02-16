НМ ЛНР: Киев наращивает группировку войск на границах с Россией и Белоруссией

Луганск, 16 февраля. Представители оборонного ведомства Луганской Народной Республики обвинили киевские власти в увеличении количества боевых подразделений ВСУ вдоль российской и белорусской границ.

В Народной милиции ЛНР указали на большую опасность наращивания группировок ВСУ близ территории РФ и Белоруссии для региональной стабильности и безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Вооруженные силы Украины могут развернуть крупномасштабное наступление в Донбассе.