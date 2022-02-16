Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 11:29
11:27
Происшествия
Уголовное дело возбудили после обнаружения голодающих детей в московской квартире
11:26
Олимпийские игры 2022
Швейцарской биатлонистке Ирене Кадуришь стало плохо во время гонки на ОИ в Пекине
11:26
Происшествия
Экс-зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению в получении взятки
11:25
Общество
Галина Грачевская подала апелляцию на решение суда об отказе выделить ей долю в «Ералаше»
11:23
Шоу-бизнес
Бондарчук, Ахметзянова и Федоров разыграли любовный треугольник в «Годе культуры — 2»
11:22
Политика
СNN: санкции против РФ могут иметь неприятные последствия для США
11:21
Армия
Разведка Эстонии перенесла дату «российского вторжения» на Украину
11:20
Общество
Более 700 россиян с коронавирусом скончались за сутки
11:16
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» призвал к сдержанности политические партии Ливии
11:15
Происшествия
Полицейские задержали второго подозреваемого в избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина
Все новости

Сенатор Пушков сравнил заявления Запада о «российском вторжении» с «пробиркой Пауэлла»

Политика
Сенатор Пушков сравнил заявления Запада о «российском вторжении» с «пробиркой Пауэлла»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 февраля. Несостоявшееся 16 февраля нападение России на Украину, о чем твердили западные СМИ, займет место в истории рядом с «пробиркой Пауэлла», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам политика, крупные западные информационные компании и ведущие политики поучаствовали в формировании слухов о «российском вторжении».

«Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется, безусловно, в истории мировой политики. Как пробирка Пауэлла, например», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что президент США Джо Байден и американская разведка выставили себя в странном свете, говоря о возможном «вторжении» России на Украину.

Посольство РФ в США до этого сообщило, что американцы с помощью подлогов уже осуществляли военные интервенции по всему миру. Одним из таких примеров стала демонстрация политиком Колином Пауэллом пробирки с белым порошком в 2003 году, что послужило основанием для военного вторжения Вашингтона в Ирак, передает телеканал «360».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что истерика в западных СМИ из-за ситуации вокруг Украины напоминает «пробирку Пауэлла».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сенатор Пушков сравнил заявления Запада о «российском вторжении» с «пробиркой Пауэлла»
украина сша пушков пробирка пауэлла
Комментировать