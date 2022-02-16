Сенатор Пушков сравнил заявления Запада о «российском вторжении» с «пробиркой Пауэлла»

Москва, 16 февраля. Несостоявшееся 16 февраля нападение России на Украину, о чем твердили западные СМИ, займет место в истории рядом с «пробиркой Пауэлла», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам политика, крупные западные информационные компании и ведущие политики поучаствовали в формировании слухов о «российском вторжении».

«Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется, безусловно, в истории мировой политики. Как пробирка Пауэлла, например», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что президент США Джо Байден и американская разведка выставили себя в странном свете, говоря о возможном «вторжении» России на Украину.

Посольство РФ в США до этого сообщило, что американцы с помощью подлогов уже осуществляли военные интервенции по всему миру. Одним из таких примеров стала демонстрация политиком Колином Пауэллом пробирки с белым порошком в 2003 году, что послужило основанием для военного вторжения Вашингтона в Ирак, передает телеканал «360».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что истерика в западных СМИ из-за ситуации вокруг Украины напоминает «пробирку Пауэлла».