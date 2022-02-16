Адвокат Кудерко напомнила россиянам о запрете строить дома на участках для огородничества

Москва, 16 февраля. Понятие «дача» с января 2019 года выведено из юридических терминов и заменено на «сад», «садоводство». Не во всех случаях строительство сооружений на таких участках законно, заявила адвокат Елена Кудерко.

Все объекты на садовых участках делятся на две группы: основные и вспомогательные. К первой относятся жилые дома. При их строительстве нужно соблюдать ряд правил. Например, количество надземных этажей должно быть не более трех, а общая высота дома — не более 20 метров. Тем не менее на территории, которая вписывается в понятия «огород», «огородничество», строительство на фундаменте запрещено. Возможно возведение сезонных сооружений. Что касается хозпостроек, они предназначены не для проживания.

«Именно этим фактом обусловлен запрет на выкуп участка у муниципалитета на основании построенной и зарегистрированной хозпостройки, поскольку, к примеру, у бани без дома нет самостоятельного назначения, в том числе и относительно садоводческой цели», — отметила Кудерко в интервью агентству «Прайм».

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Гаражи, теплицы и прочее нельзя зарегистрировать в качестве объектов недвижимости. Тем не менее если эти постройки капитальные, их нужно официально оформить. После чего владельцам начнет приходить имущественный налог.

Почему мошенников интересуют дачи, рассказал адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин. «Черные риелторы» в первую очередь обращают внимание на месторасположение объекта. Желательно, чтобы его собственником оказался одинокий человек. Так мошенникам легче провернуть «сделку».