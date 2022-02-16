Совместный военный комитет «5+5» призвал к сдержанности политические партии Ливии

Триполи, 16 февраля. Члены Совместного военного комитета «5+5» призвали все политические партии Ливии к сдержанности на фоне растущего внутреннего конфликта. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

Военнослужащие обеспокоены нежеланием переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой уйти в отставку после избрания нового премьер-министра Фатхи Башаги. Последнего назначили на должность путем голосования в Палате представителей североафриканского государства в минувший четверг, 10 февраля.

«Призываем все стороны проявлять сдержанность и отдавать приоритет наилучшим интересам Ливии над партийными или личными интересами», — говорится в заявлении СВК «5+5».

Члены военного комитета добавили, что в настоящее время страну подстерегают опасности. Единственным выходом из кризиса является проведение легитимных общенациональных выборов.

«Конфликт политических партий угрожает усилиям по миростроительству и подвергает их упадку и краху», — уточняется в сообщении.

Военнослужащие добавили, что подписание соглашения о постоянном режиме прекращении огня положило конец внутреннему противостоянию и проложило путь к новому этапу стабильности. Следует и дальше придерживаться выбранного курса для светлого будущего ливийского народа.

Член СВК «5+5» ранее раскритиковал правительство Дабибы. По словам генерал-майора Фараджа ас-Саусаа, ПНЕ не предприняло никаких шагов по объединению военного ведомства.