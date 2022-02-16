Сборная России по хоккею обыграла Данию и стала вторым полуфиналистом ОИ-2022

Пекин, 16 февраля. Мужская сборная России по хоккею одержала победу над Данией и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр.

Российская сборная, являющаяся действующим победителем мужского хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады, вышла в полуфинал ОИ-2022. Подопечные Алексея Жамнова одержали победу в матче плей-офф с Данией, завершившемся со счетом 3:1. Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Франс Нильсен стал автором единственного гола датской национальной команды. Соперник сборной России по хоккею по следующему матчу на ОИ-2022 определится позже.

Ранее Словакии вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира в рамках ОИ в Пекине. Подопечные Крэйга Рэмзи одержали победу над американцами.