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Маркировка детского питания в России может привести к росту цен на продукцию

Экономика
Маркировка детского питания в России может привести к росту цен на продукцию
pexels.com  /  Sarah Chai

Москва, 16 февраля. Представители производителей детского питания в РФ предложили приостановить процедуру по подготовке к маркировке продукции. В противном случае она подорожает на 10%, сообщают «Известия».

Инициатива по маркировке принадлежит Минпромторгу, но члены ассоциации «Русбренд» заметили, что идентификация может сказаться на стоимости детского питания. Она вырастет из-за подорожания упаковки, грузоперевозок и ряда других факторов. Организация уже направила в Минэкономразвития письмо, в котором указала, что продукция отрасли относится к социально значимым товарам первой необходимости, так как среди всех малообеспеченных домохозяйств страны на семьи с детьми приходится 90%.

Отечественные ретейлеры ранее предупредили, что игрушки и товары для творчества в 2022 году могут подорожать на 10-15% из-за аналогичной инициативы Минпромторга РФ. Участники российского рынка предположили, что нововведение повлечет за собой потерю мелкооптовых покупателей, не использующих электронный документооборот.

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Все новости / Экономика / Маркировка детского питания в России может привести к росту цен на продукцию
россия минпромторг цены детское питание Русбренд
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