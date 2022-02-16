Маркировка детского питания в России может привести к росту цен на продукцию

Москва, 16 февраля. Представители производителей детского питания в РФ предложили приостановить процедуру по подготовке к маркировке продукции. В противном случае она подорожает на 10%, сообщают «Известия».

Инициатива по маркировке принадлежит Минпромторгу, но члены ассоциации «Русбренд» заметили, что идентификация может сказаться на стоимости детского питания. Она вырастет из-за подорожания упаковки, грузоперевозок и ряда других факторов. Организация уже направила в Минэкономразвития письмо, в котором указала, что продукция отрасли относится к социально значимым товарам первой необходимости, так как среди всех малообеспеченных домохозяйств страны на семьи с детьми приходится 90%.

Отечественные ретейлеры ранее предупредили, что игрушки и товары для творчества в 2022 году могут подорожать на 10-15% из-за аналогичной инициативы Минпромторга РФ. Участники российского рынка предположили, что нововведение повлечет за собой потерю мелкооптовых покупателей, не использующих электронный документооборот.