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Представитель МИД Китая Вэньбинь раскритиковал США за дестабилизацию Украины

Политика
Представитель МИД Китая Вэньбинь раскритиковал США за дестабилизацию Украины
wikipedia.org  /  WhisperToMe

Пекин, 16 февраля. Действия официального Вашингтона привести к дестабилизации Украины. Такую позицию обозначил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат в ходе брифинга отметил, что меры, принимаемые американскими властями, усилили сопротивление в продвижении диалога, направленного на урегулирование ситуации.

«В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

При этом президент США Джо Байден в недавнем заявлении затронул вопрос открытости США и союзников к диалогу по Украине. Он также указал на важность поддержания контактов с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала сообщения о «вторжении» российских войск на Украину. По информации телеканала «360», она назвала подобные материалы «отборной фальсификацией».

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украина китай ван вэньбинь
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