Политолог Рар исключил сотрудничество России с Польшей и Украиной по газу

Берлин, 16 февраля. Россия постоянно подчеркивает, что выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу. Однако в Брюсселе все равно верят, будто бы Москва виновата в кризисе, отметил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт прокомментировал заявление главы Госсовета Италии Франко Фраттини о том, что Европа полностью зависит от российского голубого топлива, поэтому ей трудно вводить санкции против РФ.

«Европа хочет сама решать: покупать или нет. Это борьба за структуру будущего рынка. Но Россия здесь в более сильном положении, поскольку, судя по всему, ближайшие десятилетия газ будет нужен ЕС, поэтому сейчас Брюссель, еще несколько недель назад говоривший, что всем нужно переходить на возобновляемые источники, видит — это невозможно», — сказал Рар в интервью «Народным Новостям».

ИА Народные новости / Александр Рар

Единственным путем для примирения политолог назвал сотрудничество в газовой отрасли. Он посетовал, что идея неразделения Европы на друзей и врагов похожа на утопию. Некоторые страны сделали все, чтобы Россия больше не хотела с ними сотрудничать.

«Со странами, которые смотрят на нее, как на партнера, готовы вкладываться в европейский бизнес, у РФ особенные отношения. Те же, кто ее все время ругает, например, Польша или Украина, которые пользуются транзитной монополией, чтобы мешать российско-европейскому бизнесу, просто не могут иметь хорошие отношения с Москвой», — объяснил немецкий политолог.

Ранее Рар призвал Германию договорится с Москвой о ценах на газ. Он считает, что потребности Берлина в топливе могут вырасти из-за отказа от атомной энергетики, сообщает НСН.