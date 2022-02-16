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Пожарные спасли мужчину из объятой огнем деревянной постройки в Петропавловске-Камчатском

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 10:56
Общество
Пожарные спасли мужчину из объятой огнем деревянной постройки в Петропавловске-Камчатском
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Петропавловск-Камчатский, 16 февраля. Возгорание случилось в бесхозной постройке в Петропавловске-Камчатском. В результате ЧП пострадал мужчина, но пожарным удалось его вовремя спасти, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 февраля на улице Тундровой. По указанному адресу прибыли пожарные и установили, что пламя охватило шесть квадратных метров деревянного строения. В тушении огня участвовали девять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

«В ходе тушения внутри строения был обнаружен мужчина. Пожарные вывели его на свежий воздух и передали медикам», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали отравление угарным газом и многочисленные ожоги. В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара и другие обстоятельства случившегося.

Ранее в Якутске пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 20 человек.

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