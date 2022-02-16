Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из-за ситуации на Украине

Москва, 16 февраля. Международная федерация лыжного спорта (FIS) готовит перенос финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени в случае эскалации конфликта на Украине, сообщил рейс-директор организации Пьер Миньере.

Финал могут перенести в Швецию или Норвегию, а также в Словению или Францию. По словам Миньере, самыми удобными локациями для соревнований являются скандинавские страны.

«Если условия не поменяются, календарь останется без изменений. Но, конечно, нужно следить за ситуацией в мире в следующие несколько дней. На всякий случай мы начнем подготовку резервных вариантов проведения этапа», — пояснил он.

В последние недели западные СМИ активно муссируют тему о готовящемся «вторжении» России на Украину. Некоторые издания утверждали, что российские войска якобы нападут 16 февраля. В Кремле с иронией относятся к таким сообщениям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам «завести будильник», чтобы не проспать «нападение».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, попросив западные СМИ опубликовать «график вторжений» на год вперед.