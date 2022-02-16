Компаниям в России могут разрешить становиться резидентами САР

Москва, 16 февраля. Российским холдинговым компаниям разрешат становиться резидентами специальных административных районов (САР), если у властей регионов их прежней дислокации не будет возражений.

Ранее резидентами САР в Приморском крае и Калининградской области могли стать только иностранные юрлица. Они меняли регистрацию на российскую и получали статус «международных холдинговых компаний». Теперь и российские холдинги смогут обрести такой статус, но при выполнении ряда условий.

«Пока о привлекательности режима именно для российских компаний говорить рано, но даже если будет льготная ставка налога на прибыль, желающих переехать, скорее всего, будет немного», — заявил партнер КПМГ Александр Токарев.

Федеральная налоговая служба (ФНС) ранее сообщила, что бенефициары контролируемых зарубежных компаний в прошлом году уменьшили объем выплат подоходного налога в бюджеты регионов на 15%. Таким образом, объем отчислений сократился с 4,05 до 3,45 млрд рублей.