Англо-американская операция по дезинформации в мировых СМИ не успокоится до тех пор, как США и Великобритания не переформатируют конфигурацию власти на Украине. Такое мнение ФАН высказал политолог Максим Жаров.

«График вторжений»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила ведущие западные СМИ огласить «график вторжений».

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии — Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее: огласите график наших «вторжений» на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск», — заявила она.

Переформатирование Украины

Как отметил Максим Жаров, «график» этот будет довольно плотным. Англо-американская операция по дезинформации в мировых СМИ не успокоится до тех пор, пока США и Великобритания не переформатируют власть на Украине таким образом, чтобы им было удобно пользоваться этим антироссийским плацдармом.

«Переговоры с Россией по гарантиям безопасности и попытка перезапуска Минских соглашений здесь на втором плане, поскольку главным для американцев является именно переформатирование власти на Украине. В этой связи одним из главных вопросов американцев к украинской власти является назначение специального антикоррупционного прокурора и начало действия «антиолигархического закона». Все эти вопросы начнут реализовываться в лучшем случае в конце мая — начале июня. Поэтому англо-американская спецоперация по дезинформации со слухами о «российском вторжении» будет длиться как минимум до наступления лета», — заключил Максим Жаров.

Ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что США никогда не платили за защиту демократии. При этом для Вашингтона свобода имеет цену, а для России она бесценна. В качестве примера она привела Крым, где люди путем голосования определили свое будущее.