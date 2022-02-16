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США и Великобритания хотят переформатировать власть на Украине
Политика
США и Великобритания хотят переформатировать власть на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Англо-американская операция по дезинформации в мировых СМИ не успокоится до тех пор, как США и Великобритания не переформатируют конфигурацию власти на Украине. Такое мнение ФАН высказал политолог Максим Жаров.

«График вторжений»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила ведущие западные СМИ огласить «график вторжений».

США и Великобритания хотят переформатировать конфигурацию власти на Украине
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии — Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее: огласите график наших «вторжений» на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск», — заявила она.

Переформатирование Украины

Как отметил Максим Жаров, «график» этот будет довольно плотным. Англо-американская операция по дезинформации в мировых СМИ не успокоится до тех пор, пока США и Великобритания не переформатируют власть на Украине таким образом, чтобы им было удобно пользоваться этим антироссийским плацдармом.

«Переговоры с Россией по гарантиям безопасности и попытка перезапуска Минских соглашений здесь на втором плане, поскольку главным для американцев является именно переформатирование власти на Украине. В этой связи одним из главных вопросов американцев к украинской власти является назначение специального антикоррупционного прокурора и начало действия «антиолигархического закона». Все эти вопросы начнут реализовываться в лучшем случае в конце мая — начале июня. Поэтому англо-американская спецоперация по дезинформации со слухами о «российском вторжении» будет длиться как минимум до наступления лета», — заключил Максим Жаров.

Ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что США никогда не платили за защиту демократии. При этом для Вашингтона свобода имеет цену, а для России она бесценна. В качестве примера она привела Крым, где люди путем голосования определили свое будущее.

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