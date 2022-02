США и Великобритания хотят переформатировать власть на Украине

Англо-американская операция по дезинформации в мировых СМИ не успокоится до тех пор, как США и Великобритания не переформатируют конфигурацию власти на Украине. Такое мнение ФАН высказал политолог Максим Жаров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила ведущие западные СМИ огласить «график вторжений».

Global Look Press

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии — Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее: огласите график наших «вторжений» на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск», — заявила она.