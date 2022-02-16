Соловьев напомнил Зеленскому, что «запугивает» украинцев войной не Россия, а Запад

Ситуация с угрозой эскалации военного конфликта на Украине умышленно расшатывается Западом: информационная кампания о том, что Москва якобы нападет на Киев, достигла максимума. Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил ФАН, что Первая мировая война началась с простой провокации: в 1914 году в Сараево застрелили эрцгерцога Франца Фердинанда. Политик выразил опасение, что спецслужбы США и Великобритании способны устроить на Украине любую инсценировку, которая ввергнет страну в кровопролитие. По мнению эксперта, от президента Украины Владимира Зеленского сегодня ничего не зависит: будущее его страны решается в Вашингтоне.

Ранее британские таблоиды Sun и Mirror, ссылаясь на данные американской разведки, назначили время «вторжения» России на Украину на 3 часа утра 16 февраля.

Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне паники, возникшей в стране, после чего предложил считать 16 февраля Днем единения.

«Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения», — заявил президент Украины.

Общественный деятель Иван Соловьев выразил мнение, что Зеленский находится в крайне затруднительном положении и запутался окончательно: он смешал объективную информацию и директивы, которые поступают в аппарат президента страны с Запада. Доктор юридических наук подчеркнул, что лидер Украины поменял местами источники: о «нападении» говорят ближайшие союзники Киева в Вашингтоне, но, судя по риторике, Зеленский обвиняет в запугивании Москву, которая давно объявила, что ни с кем воевать не намерена.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

«Основная профессия Владимира Зеленского — эстрадная деятельность, он комик. Поэтому он делает то, что умеет. Ситуация с придуманным им новым государственным праздником, Днем единения, напоминает организацию капустника. Согласно информации, полученной из украинских новостных агентств, состоятельные люди (политики и олигархи) сбежали из Киева в минувшие выходные, поверив истерическим сообщениям о том, что Россия скоро нападет. А простому народу не до праздников: бабушки, которых украинские военные не заставили бегать с фанерными автоматами, по старой традиции скупают гречку и соль. Вряд ли на флэшмоб Зеленского выйдет много людей. Возможно, несколько десятков согнанных граждан прицепят на грудь сине-желтые ленточки и автомобилисты погудят в клаксоны, но это будет происходить медленно и печально — представление покажут по телевизору», — высказал свою позицию эксперт.

Собеседник ФАН предположил, что США нагнетает атмосферу на Украине, чтобы подтолкнуть ее власти к карательной операции против ДНР и ЛНР. Иван Соловьев высказал мнение, что приказ о нападении на республики может отдать сам президент Украины, доведенный до этого своими заокеанскими партнерами, либо на Донецк самовольно выступят националистические батальоны, которые практически не подчиняются командованию ВСУ. Соловьев уточнил, что защитники Донбасса готовы отразить эту агрессию. Политолог добавил, что, помимо прямой угрозы войны, раздуваемая Западом новость «о неминуемом нападении России» несет окончательную гибель экономики Украины, так как все инвесторы разбежались.

Ранее ФАН рассказал про странную оценку президентом Украины бегства из Киева состоятельных людей чартерными рейсами. Владимир Зеленский заявил: «Это только говорит о том, что мы богатая страна».