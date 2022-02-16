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Безрукий перуанский блогер готовит национальные блюда и коктейли ногами

Видео

Мигель Анхель Роман Альварес лишен обеих верхних конечностей. Однако он научился выполнять все бытовые манипуляции с помощью ног, в том числе готовить изысканные блюда и коктейли.

Перуанец невероятно хорошо владеет ногами, поэтому неудивительно, что его видео быстро нашли своих поклонников в соцсетях. Помимо домашних забот, Мигель посещает секцию тхэквондо. Кроме того, отсутствие верхних конечностей не помешало ему открыть собственную парикмахерскую. А еще он ведет собственный блог, с помощью которого мотивирует людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, не сдаваться и идти вперед.

«Это часть моей повседневной жизни — выполнять все действия ногами. Помню, когда мне было 20, во время готовки еды я болтал со своим братом и начал прикалываться, копируя ведущих кулинарных шоу. А потом я подумал, что было бы забавно это записать на камеру», — рассказал  Мигель.

Эльза Альварес, мать Мигеля, вспоминает, что ее сын всегда был целеустремленным мальчиком и легко превращал свои недостатки в достоинства.

«Все, что он делает, — это и есть его мотивация. Он всегда двигался вперед, был амбициозным, делал то, с чем не справился бы и человек со всеми конечностями», — отметила она.

Мигель, или «Микки Топ», как он именует себя в соцсетях, сразу решил, что в его парикмахерской «Барбер Топ» все люди с инвалидностью будут стричься бесплатно. Он уверен, что его пример — это мощное оружие, побуждающее людей следовать своей мечте, не зависимо от того, есть ли у них физические недостатки.

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еда кулинария блогер перу инвалиды
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