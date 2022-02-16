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Svenska Dagbladet: Россия обладает самой мощной армией в Европе

Армия
Svenska Dagbladet: Россия обладает самой мощной армией в Европе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Стокгольм, 16 февраля. Москва развила ВС РФ до уровня самых мощных вооруженных сил в Европе. Российские войска находятся на пике технического потенциала, заявили эксперты шведского журнала Svenska Dagbladet.

Россия обладает самой мощной армией в Европе. К такому выводу пришли обозреватели шведского издания Svenska Dagbladet. По их мнению, российская армия за последние годы достигла пика своей боеспособности и способна проводить операции по всему миру благодаря спутниковым системам, авианосцам и гиперзвуковым ракетам.

«Сейчас она в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — отмечают в Svenska Dagbladet.

США наоборот долгое время не модернизировали вооружения. Вопросом финансирования новых разработок в Пентагоне озаботились только в последние годы, когда осознали безнадежное отставание от России и Китая в области гиперзвуковых технологий. Сейчас у российской армии есть ракеты «Циркон» и «Авангард», которым армии США нечего противопоставить.

Ранее американские обозреватели издания 19FortyFive опровергли четыре распространенных в западных СМИ мифа о российской армии. «Царьград» привел американскую публикацию в пересказе.

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