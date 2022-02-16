Постпред России при ЕС Чижов опроверг слухи о скором «вторжении» на Украину

Москва, 16 февраля. Россия не собирается вторгаться на Украину ни 16 февраля, ни в обозримом будущем. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с журналистами Die Welt.

Дипломат призвал западные страны учесть российские интересы в сфере безопасности. Чижов заявил, что США и НАТО должны предоставить доказательства своих серьезных обвинений в адрес Москвы, в противном случае все выпады будут считаться клеветой.

«Могу заверить, что касается России, то в эту среду вторжения не будет. Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце», — заявил постпред.

Владимир Чижов до этого сообщил, что Россия готова в полной мере ответить Украине в случае нападения на РФ или на российских граждан, в том числе в Донбассе, передает телеканал «360».

Депутат Верховной рады Давид Арахамия ранее прокомментировал возможное «нападение» России на Украину. Политик признал, что у Москвы нет планов по «вторжению» на подконтрольную Киеву территорию.