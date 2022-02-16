Paramount разрабатывает третью часть «Соника в кино»

Лос-Анджелес, 16 февраля. Американская студия Paramount еще до премьеры второй части «Соника в кино» начала разработку третьей части франшизы про приключения скоростного ежика.

Кроме того, создатели запустили ы производство сериала про ехидну Наклза. В телешоу появятся реальные актеры и рисованные персонажи. Ехидну озвучит Идрис Эльба («Лютер», «Темная башня»). Релиз сериала намечен на 2023 год, сообщает The Hollywood Reporter.

Второй «Соник в кино» выйдет в российский прокат 31 марта. Ежа озвучил Бен Шварц, а Джим Керри сохранил за собой роль безумного ученого — доктора Роботника. Оригинальная картина при бюджете 85 млн долларов заработала 319 млн рублей, что стало полной неожиданностью для Paramount. Дату премьеры третьего «Соника в кино» пока не назвали.

Ранее Disney опубликовала трейлер полнометражного анимационного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Сиквел стал продолжением оригинального сериала, выходившего в девяностые годы.