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Paramount разрабатывает третью часть «Соника в кино»

Общество
Paramount разрабатывает третью часть «Соника в кино»
Кадр из фильма «Соник в кино»

Лос-Анджелес, 16 февраля. Американская студия Paramount еще до премьеры второй части «Соника в кино» начала разработку третьей части франшизы про приключения скоростного ежика.

Кроме того, создатели запустили ы производство сериала про ехидну Наклза. В телешоу появятся реальные актеры и рисованные персонажи. Ехидну озвучит Идрис Эльба («Лютер», «Темная башня»). Релиз сериала намечен на 2023 год, сообщает The Hollywood Reporter.

Второй «Соник в кино» выйдет в российский прокат 31 марта. Ежа озвучил Бен Шварц, а Джим Керри сохранил за собой роль безумного ученого — доктора Роботника. Оригинальная картина при бюджете 85 млн долларов заработала 319 млн рублей, что стало полной неожиданностью для Paramount. Дату премьеры третьего «Соника в кино» пока не назвали.

Ранее Disney опубликовала трейлер полнометражного анимационного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Сиквел стал продолжением оригинального сериала, выходившего в девяностые годы.

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