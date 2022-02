Захарова в шутку попросила западные СМИ опубликовать график «российских вторжений» на год

Москва, 16 февраля. Средствам «массовой дезинформации» США и Великобритании следует опубликовать график «вторжений» России на будущий год. Об этом в шутку попросила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратилась к изданиям Bloomberg, The Sun, The New York Times и другим.

«Огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее дипломат обвинила британское министерство иностранных дел в дезинформации, которую распространяют местные СМИ. Например, The Sun сначала написала, что Москва «нападет» на Украину около 4:00 16 февраля. Когда предсказание не сбылось, журналисты переписали текст.