Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 11:28
11:27
Происшествия
Уголовное дело возбудили после обнаружения голодающих детей в московской квартире
11:26
Олимпийские игры 2022
Швейцарской биатлонистке Ирене Кадуришь стало плохо во время гонки на ОИ в Пекине
11:26
Происшествия
Экс-зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению в получении взятки
11:25
Общество
Галина Грачевская подала апелляцию на решение суда об отказе выделить ей долю в «Ералаше»
11:23
Шоу-бизнес
Бондарчук, Ахметзянова и Федоров разыграли любовный треугольник в «Годе культуры — 2»
11:22
Политика
СNN: санкции против РФ могут иметь неприятные последствия для США
11:21
Армия
Разведка Эстонии перенесла дату «российского вторжения» на Украину
11:20
Общество
Более 700 россиян с коронавирусом скончались за сутки
11:16
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» призвал к сдержанности политические партии Ливии
11:15
Происшествия
Полицейские задержали второго подозреваемого в избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина
Все новости

Эшелон с военной техникой ВС РФ пересек Крымский мост после завершения учений

Армия
Эшелон с военной техникой ВС РФ пересек Крымский мост после завершения учений
pixabay.com

Москва, 16 февраля. Подразделения Южного военного округа пересекли Крымский мост после завершения плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Эшелон с боевой техникой преодолел первый участок марша по трассе «Таврида» и проехал по Крымскому мосту. Танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки погрузили на специальные железнодорожные платформы.

По прибытии к месту назначения технику подготовят к очередному этапу боевой учебы.

Ранее в военном ведомстве заявили, что инженерные части ЮВО оснастят новыми системами дистанционного минирования «Земледелие».

Обозреватели шведского издания Svenska Dagbladet назвали российскую армию самой мощной в Европе. Аналитики отметили, что Россия не только обновила свои вооруженные силы, но и находится на самом высоком уровне боеготовности, пишет «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Эшелон с военной техникой ВС РФ пересек Крымский мост после завершения учений
крым вс рф юво
Комментировать