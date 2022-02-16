Эшелон с военной техникой ВС РФ пересек Крымский мост после завершения учений

Москва, 16 февраля. Подразделения Южного военного округа пересекли Крымский мост после завершения плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Эшелон с боевой техникой преодолел первый участок марша по трассе «Таврида» и проехал по Крымскому мосту. Танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки погрузили на специальные железнодорожные платформы.

По прибытии к месту назначения технику подготовят к очередному этапу боевой учебы.

Ранее в военном ведомстве заявили, что инженерные части ЮВО оснастят новыми системами дистанционного минирования «Земледелие».

Обозреватели шведского издания Svenska Dagbladet назвали российскую армию самой мощной в Европе. Аналитики отметили, что Россия не только обновила свои вооруженные силы, но и находится на самом высоком уровне боеготовности, пишет «Царьград».