Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 11:28
11:27
Происшествия
Уголовное дело возбудили после обнаружения голодающих детей в московской квартире
11:26
Олимпийские игры 2022
Швейцарской биатлонистке Ирене Кадуришь стало плохо во время гонки на ОИ в Пекине
11:26
Происшествия
Экс-зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению в получении взятки
11:25
Общество
Галина Грачевская подала апелляцию на решение суда об отказе выделить ей долю в «Ералаше»
11:23
Шоу-бизнес
Бондарчук, Ахметзянова и Федоров разыграли любовный треугольник в «Годе культуры — 2»
11:22
Политика
СNN: санкции против РФ могут иметь неприятные последствия для США
11:21
Армия
Разведка Эстонии перенесла дату «российского вторжения» на Украину
11:20
Общество
Более 700 россиян с коронавирусом скончались за сутки
11:16
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» призвал к сдержанности политические партии Ливии
11:15
Происшествия
Полицейские задержали второго подозреваемого в избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина
Все новости

Курс доллара упал ниже 75 рублей на торгах Мосбиржи

Экономика
Курс доллара упал ниже 75 рублей на торгах Мосбиржи
pixabay.com/PD

Москва, 16 февраля. Российская валюта усиливает рост к доллару на торгах Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты опустился ниже 75 рублей, тем самым полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля.

Параллельно с этим падают котировки газа в Европе. В первые минуты торговой сессии цены на голубое топливо рухнули более чем на 5% — ниже 800 долларов, следует из статистики лондонской биржи ICE.

На старте торгов Мосбиржи позиции российской валюты также усилились к доллару. Курс американской валюты относительно уровня закрытия предыдущей сессии упал на 0,75 коп. и составил 75,305 рубля.

Аналитики SberCIB ожидают роста объема ликвидной части Фонда национального благосостояния выше 10% ВВП в 2023 году. Это способно поддержать российскую валюту.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Курс доллара упал ниже 75 рублей на торгах Мосбиржи
газ торги курс рубля
Комментировать