Курс доллара упал ниже 75 рублей на торгах Мосбиржи

Москва, 16 февраля. Российская валюта усиливает рост к доллару на торгах Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты опустился ниже 75 рублей, тем самым полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля.

Параллельно с этим падают котировки газа в Европе. В первые минуты торговой сессии цены на голубое топливо рухнули более чем на 5% — ниже 800 долларов, следует из статистики лондонской биржи ICE.

На старте торгов Мосбиржи позиции российской валюты также усилились к доллару. Курс американской валюты относительно уровня закрытия предыдущей сессии упал на 0,75 коп. и составил 75,305 рубля.

Аналитики SberCIB ожидают роста объема ликвидной части Фонда национального благосостояния выше 10% ВВП в 2023 году. Это способно поддержать российскую валюту.