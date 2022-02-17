Новый бундесканцлер ФРГ получил в Москве щедрые авансы

Визит Олафа Шольца стоял несколько особняком в череде февральских визитов иностранных лидеров в Россию. Не потому что Германия — несомненный экономический и политический лидер Евросоюза, чьи позиции в этой структуре еще более укрепились после Brexit. И не потому что она является крупнейшим торговым партнером нашей страны в Европе и вторым, после КНР, в мире. И даже не потому что Шольц впервые занял позицию, которая в течение предыдущих 16 лет бессменно принадлежала «мутти» Ангеле Меркель — вместе с Владимиром Путиным они составляли самый устойчивый «дуэт» лидеров в большой европейской, да и в мировой политике. А прежде всего потому что нынешняя кризисная ситуация создает условия для постепенного выхода ФРГ из-под американского «зонтика» с последующим присоединением Берлина к российско-китайскому союзу как глобальному «центру силы».

Это практически единственный сценарий, при котором Германии удастся сохранить свое место среди ведущих стран мира. Все остальные, включая традиционное следование в кильватере США, ведут к социально-экономическому упадку и размыванию Германии как единого национального государства, каковым оно являлось на протяжении всей своей истории с 1871 года. И от позиции нового бундесканцлера здесь очень многое будет зависеть. Есть все основания полагать, что он продолжит линию на укрепление сотрудничества с Россией, которой придерживались его однопартийцы-предшественники на этом посту: Гельмут Шмидт (контракт «газ-трубы») и Герхард Шредер (ныне председатель совета директоров «НК «Роснефть»).

Конечно, Шольца, в отличие от его предшественницы, трудно назвать полноценным политическим лидером ФРГ. Возглавленная им «светофорная» правительственная коалиция не обладает внутренней устойчивостью, и Социал-демократическая партия, к которой принадлежит Шольц, имеет в бундестаге всего 206 мест. В это время их партнеры из блока «Союз 90/Зеленые» получили 118 мандатов, а свободные демократы — 92. В общем-то, главная внутриполитическая задача Шольца — сохранить эту коалицию, не дать ей рассыпаться из-за разногласий по каким-либо принципиальным вопросам. Пока таких вопросов на горизонте у него ровно два: сертификация «Северного потока — 2» и ситуация на Украине.

Первый из них пока отложен на вторую половину 2022 года (и здесь партнеры Шольца, особенно «зеленые», знают точно: если они потянут одеяло на себя, вместо «светофорной» коалиции у власти очень быстро окажется «большая» — из социал-демократов и блока ХДС/ХСС). А вот второй сегодня — сверхгорячий, никаких отлагательств не терпит. Он-то и стал главным поводом для визита бундесканцлера в Москву.

Для большей убедительности Олаф Шольц сначала направился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чуть ли не добившись от него обещания начать исполнение политической части Минских соглашений. Правда, чего стоят обещания «слуги народа», уже давно и слишком хорошо известно, но некий «порядок, основанный на правилах» приходится соблюдать. Попадать в Москву не через Киев для действующего европейского политика — нарушение правил. Исключение — Эммануэль Макрон, совершивший на днях обратный вояж из «первопрестольной» в «мать городов русских».

kremlin.ru / Администрация президента России

Кстати, в Киеве Шольц заявил, что «Германия полностью на стороне Украины», и даже гарантировал своему визави некоторое дополнительное финансирование, однако поставлять для ВСУ летальное оружие Берлин не просто отказался, но и запретил использовать для этого свою территорию третьим странам. В Москве (на пресс-конференции по итогам трехчасовых переговоров) он заявил, что масштабная война в Европе недопустима, а территориальная целостность и суверенитет европейских государств не должны нарушаться. И сразу получил в ответ пример Югославии, которая подверглась ударам НАТО в 1999 году. Возражения, основанные на тезисе о том, что «это другое», поскольку сербы осуществляли геноцид косовских албанцев, были парированы тем, что киевские власти осуществляют геноцид русскоязычного населения в Донбассе и на Украине в целом. Вряд ли бундесканцлер так «подставился» по своей неопытности или по незнанию — здесь, похоже, была «игра в четыре руки», причем она получилась далеко не экспромтом.

Что же касается всего остального, то в Берлин из Москвы Олаф Шольц теперь возвращается «на белом коне» — как главный миротворец Европы, которому удалось получить от Путина, ни на йоту, видимо, не отступая от общей западной позиции (тут и «Мемориал»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), и «дело Навального», и Deutsche Welle, чья журналистка оказалась на пресс-конференции наряду с журналисткой «Россия сегодня»), согласия на постепенный отвод российских войск от границы с Украиной, чего ранее так безуспешно добивались и американские, и британские, и французские политики. Классика жанра, можно сказать. У России, а также у Путина лично давно выстроены «особые отношения» с Германией. Именно в рамках этих отношений Шольцу достались такие щедрые авансы. Посмотрим, как он ими теперь сумеет распорядиться.

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1 Организация, выполняющая функции иностранного агента