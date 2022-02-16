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Политолог Якорь: «Для Зеленского наступил момент истины»
Политика
Политолог Якорь: «Для Зеленского наступил момент истины»
Федеральное агентство новостей  / 

Для президента Украины Владимира Зеленского наступил момент истины. Об этом ФАН рассказал политолог Юрий Якорь.

Обращение Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в желание России начать войну с Украиной.

Политолог: «Для Зеленского момент истины, выучил ли он урок Грузии»
Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

«Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», — заявил глава Белого дома.

Момент истины

Как отметил Юрий Якорь, заявление Байдена, что русские не хотят войны с Украиной, вызывает некоторое недоумение.

«Хочет ли войны Зеленский? Наверное, нет, но у него нет выбора. Просто потому что войны хотят многие политические силы на Украине. Если не напоминать своим гражданам об угрозе со стороны России, то они могут о ней быстро забыть. Вот победительница украинского отбора на Евровидение ездила в Крым без разрешения украинских властей. И, вероятно, понимает, что Россия не хочет зла Украине», — пояснил Юрий Якорь.

Политолог: «Для Зеленского момент истины, выучил ли он урок Грузии»
Федеральное агентство новостей /

Хотят ли американцы войны с Россией? Своими силами, конечно, нет, уверен политолог. Потому что это будет война на уничтожение.

«Это всегда удобно, когда ты ничем не рискуешь и только продаешь оружие и уничтожаешь конкурентов чужими руками. Но ты должен при этом выглядеть миротворцем. Собственно, сейчас для Зеленского момент истины, выучил ли он урок Грузии 2008 года? Тогда Михаил Саакашвили решил напасть на Осетию, где находились русские миротворцы. В итоге жевал галстук и потерял Цхинвал навсегда. Если Зеленский начнет наступление, то он потеряет Донецк с Луганском. Если вспомнит про Минские соглашения и сможет избавиться от агрессивной риторики, то Россия поможет ему выполнять подписанные договоры. И, да, никакой НАТО, но это вполне естественно», — заключил Юрий Якорь.

Ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что США никогда не платили за защиту демократии. При этом для Штатов свобода имеет цену, а для России она бесценна. В качестве примера она привела Крым, где люди путем голосования определили свое будущее.

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