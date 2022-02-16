Звезда «Голодных игр» Джек Куэйд снимется в новом фильме Нолана «Оппенгеймер»

Москва, 16 февраля. Американский актер Джек Куэйд, известный по ролям в сериале «Пацаны» и фильме «Голодные игры», примет участие в съемках нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Кого именно сыграет артист в биографическом триллере про «отца» атомной бомбы неизвестно. Нолан снимал такие кинокартины, как «Начало», «Интерстеллар», «Довод». Об этом информирует издание Deadline.

Помимо Куэйда в новом фильме сыграют Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие. Старт съемок запланирован на март этого года.

Ранее стало известно, что актер Дэйн ДеХаан, известный по фильму «Лекарство от здоровья», присоединился к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер».