Лукашенко: открытый диалог Белоруссии и Литвы поможет возобновить отношения республик

Минск, 16 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к литовцам в День восстановления прибалтийского государства. Об этом сообщается на сайте лидера республики.

Белорусский лидер поздравил жителей соседней республики с праздником и указал на близость народов обеих стран. Отношения государств поможет возобновить открытый искренний диалог, говорится в обращении Лукашенко.

«Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества», — приводятся слова президента на его сайте.

Ранее Лукашенко заявил о поддержке России в случае украинской агрессии против Донбасса. Лидер республики признался в своем разочаровании в президенте страны Владимире Зеленском.