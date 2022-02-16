Ученые рассказали, почему астероид Оумуамуа можно принять за внеземной звездолет

Казань, 16 февраля. В 2017 году на снимках с обсерватории на острове Мауи было замечено небесное тело. Исходя из поведения небесного тела, возникла версия о том, что это пилотируемый объект.

Астероид Оумуамуа или «посланник издалека» вызвал много споров, так как похож на инопланетный корабль не только внешне, но и по многим характеристикам, пишет издание «KAZANFIRST». Специалисты назвали доводы в пользу этой версии.

К их доводам относится необычайная вытянутость объекта. Это самое продолговатое тело, наблюдаемое астрономами за всю историю науки. Его длина – 400 метров, а ширина около 40 метров. К тому же, по мере вращения вокруг оси, его яркость увеличивается и уменьшается в 10 раз.

Второе подтверждение теории о космическом корабле эксперты видят в том, что вокруг Оумуамуа ничего нет – ни пыли, ни газа, ни облака, окружающего кометы.

Третьим доказательством называют то, что в 2018 году Оумуамуа внезапно ускорился. Ученые сопоставили взаимное действие на объект гравитации всех окружающих его планет, Солнца и пришли к выводу, что нечто необъяснимое дало ему реактивную тягу, которая была направлена на движение от Солнца. Сегодня астрономы продолжают наблюдать за загадочным объектом.

Ранее сообщалось, что астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле. Такое заявление сделали специалисты госкорпорации «Роскосмос».