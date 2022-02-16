Президент Украины Зеленский поздравил соотечественников с днем единения

Киев, 16 февраля. Украинцев объединяет желание жить счастливо и в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю дня единения.

Глава государства до этого утвердил указ, согласно которому 16 февраля на Украине будут отмечать день единения. В эту дату на всех зданиях будут подняты государственные флаги.

Владимир Зеленский во время обращения к соотечественникам отметил, что на Украине проживают представители разных религий, профессий, языков и талантов.

«Но объединяет нас единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем единения, сине-желтые», — заявил Зеленский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого отметила, что обращение Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться в страну показало, что враг государства — «элита» Украины, передает телеканал «360».

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киеву следует рассчитывать только на собственные силы. По его словам, страна нуждается в единстве, поскольку никто ее не защитит.