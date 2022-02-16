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Президент Бразилии Болсонару начал визит в Москву с помещения Могилы Неизвестного Солдата

Политика
Президент Бразилии Болсонару начал визит в Москву с помещения Могилы Неизвестного Солдата
pixabay.com

Москва, 16 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Событие состоялось во время визита в Россию.

Глава государства посетил Москву впервые после избрания на занимаемую должность. Он планирует 16 февраля провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что стороны обсудят укрепление стратегического партнерства и партнерства в различных областях.

Болсонару уже посетил Могилу Неизвестного Солдата, а также почтил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Мероприятие состоялось в Москве.

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россия бразилия болсонару
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