Президент Бразилии Болсонару начал визит в Москву с помещения Могилы Неизвестного Солдата

Москва, 16 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Событие состоялось во время визита в Россию.

Глава государства посетил Москву впервые после избрания на занимаемую должность. Он планирует 16 февраля провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что стороны обсудят укрепление стратегического партнерства и партнерства в различных областях.

Болсонару уже посетил Могилу Неизвестного Солдата, а также почтил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Мероприятие состоялось в Москве.