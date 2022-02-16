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Банк России протестирует оплату товаров и услуг цифровыми рублями осенью 2022 года

Экономика
Банк России протестирует оплату товаров и услуг цифровыми рублями осенью 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Осенью текущего года Центробанк приступит ко второму этапу тестирования цифрового рубля, сообщила первый заместитель председателя российского регулятора Ольга Скоробогатова.

Тестирование цифрового рубля проходит в несколько шагов. Изначально к платформе подключили кредитные организации, затем Федеральное казначейство. Следующий этап — запуск смарт-контрактов и операций с участием физлиц, юрлиц и государства. Также ЦБ планирует обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и предоставить клиентам-нерезидентам возможность открытия кошельков.

«Функцию по оплате товаров и услуг с использованием цифрового рубля мы планируем запустить уже в тест осенью этого года. Мы бы хотели протестировать операции с цифровым рублем с разным кругом участников финансового рынка. Для нас это крайне важно, потому что это как раз даст нам тот опыт, который позволит в дальнейшем представлять различные сервисы и в различных сценариях», — отметила Скоробогатова.

Цифровой рубль снизит уровень коррупции в России и сделает систему более прозрачной. По замыслу разработчиков цифрового рубля, новый формат денег будет обладать уникальными кодами, поэтому любая транзакция по товарам, услугам и переводам будет полностью отображаться.Такую точку зрения ранее выразил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

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центробанк скоробогатова цифровой рубль тестирование цифрового рубля
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