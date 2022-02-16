Пожарные спасли 11 человек из охваченного огнем пятиэтажного дома в Ангарске

Ангарск, 16 февраля. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома 18-го микрорайона в Ангарске. Спасатели вовремя эвакуировали 11 человек из горящего здания, сообщили в МЧС России по региону.

Инцидент произошел 15 февраля. По указанному адресу прибыли пожарные и установили, что пламя охватило квартиру на четвертом этаже, а подъезд был уже весь в дыму. При помощи автолестницы спасатели проникли в жилое помещение, где нашли пенсионерку без сознания. Пострадавшую спасли и передали бригаде скорой помощи.

Параллельно огнеборцы создали звено газодымозащитной службы и вывели из жилого дома еще 10 человек. Возгорание оперативно потушили. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Все детали случившегося уточняются.

Не так давно в Чите 11-летняя школьница спасла из пожара младших братьев и младенца.