Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 11:27
11:26
Олимпийские игры 2022
Швейцарской биатлонистке Ирене Кадуришь стало плохо во время гонки на ОИ в Пекине
11:26
Происшествия
Экс-зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению в получении взятки
11:25
Общество
Галина Грачевская подала апелляцию на решение суда об отказе выделить ей долю в «Ералаше»
11:23
Шоу-бизнес
Бондарчук, Ахметзянова и Федоров разыграли любовный треугольник в «Годе культуры — 2»
11:22
Политика
СNN: санкции против РФ могут иметь неприятные последствия для США
11:21
Армия
Разведка Эстонии перенесла дату «российского вторжения» на Украину
11:20
Общество
Более 700 россиян с коронавирусом скончались за сутки
11:16
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» призвал к сдержанности политические партии Ливии
11:15
Происшествия
Полицейские задержали второго подозреваемого в избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина
11:15
Армия
НМ ЛНР: Киев наращивает группировку войск на границах с Россией и Белоруссией
Все новости

МОК заявил, что допинг-пробу «Б» фигуристки Валиевой еще не вскрывали

Олимпийские игры 2022
МОК заявил, что допинг-пробу «Б» фигуристки Валиевой еще не вскрывали
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Пекин, 16 февраля. Допинг-пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не вскрывали, сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

По словам Адамса, в МОК предпочли бы, чтобы допинг-скандала не было вообще. Он призвал не спекулировать на теме вокруг российской спортсменки.

«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба «Б»», — отметил представитель комитета.

Если Валиева станет первой в произвольной программе, ее результат будут считать предварительным. То же самое касается и выступления подопечной Этери Тутберидзе в командном турнире, добавил Адамс.

На ОИ-2022 15 февраля стартовал индивидуальный турнир по фигурному катанию, передает сайт «360». Валиева стала лучшей в короткой программе, она представит произвольную программу 17 февраля.

Ранее в МОК заявили, что Валиева может пропустить следующую пресс-конференцию после выступления в рамках личного турнира. По словам Адамса, комитет не может заставлять спортсменов общаться с журналистами.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / МОК заявил, что допинг-пробу «Б» фигуристки Валиевой еще не вскрывали
мок олимпиада валиева
Комментировать