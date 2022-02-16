МОК заявил, что допинг-пробу «Б» фигуристки Валиевой еще не вскрывали

Пекин, 16 февраля. Допинг-пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не вскрывали, сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

По словам Адамса, в МОК предпочли бы, чтобы допинг-скандала не было вообще. Он призвал не спекулировать на теме вокруг российской спортсменки.

«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом. Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба «Б»», — отметил представитель комитета.

Если Валиева станет первой в произвольной программе, ее результат будут считать предварительным. То же самое касается и выступления подопечной Этери Тутберидзе в командном турнире, добавил Адамс.

На ОИ-2022 15 февраля стартовал индивидуальный турнир по фигурному катанию, передает сайт «360». Валиева стала лучшей в короткой программе, она представит произвольную программу 17 февраля.

Ранее в МОК заявили, что Валиева может пропустить следующую пресс-конференцию после выступления в рамках личного турнира. По словам Адамса, комитет не может заставлять спортсменов общаться с журналистами.