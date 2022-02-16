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Украинский военный атташе посетил учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии

Армия
Украинский военный атташе посетил учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии
vk.com  /  Минобороны России

Минск, 16 февраля. Минобороны Украины сообщило о прибытии военного атташе от посольства на учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии. Украинский представитель наблюдал за ходом маневров.

В среду минобороны Украины сообщило, что военный атташе посетил белорусский полигон, где проходили совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». Ведомство готовится к ответному визиту белорусского представителя.

«В среду на учения на Украину приедет белорусский атташе», — сообщили в ведомстве.

Учения «Союзная решимость — 2022» стартовали в Белоруссии 10 февраля и продлятся до 20 февраля. Тренировочные маневры в республике совпали по времени с учениями ВСУ на Украине.

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украина белоруссия вс рф союзная решимость
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