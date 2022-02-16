Сборная США по хоккею уступила Словакии и завершила выступление на ОИ-2022

Пекин, 16 февраля. Мужская сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал хоккейного турнира в рамках ОИ-2022.

Первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира на пекинской Олимпиаде, состоявшийся на стадионе «Национальный», завершился победой сборной Словакии в серии буллитов. Американцы вели на протяжении большей части игры, однако на последней минуте основного времени встречи Марек Гривик сравнял счет. В серии буллитов победу номинальным гостям принес бросок Петера Цегларика. Сборная Словакии стала первым полуфиналистом ОИ-2022. Ее соперник по следующей игре определится позже.

Мужской хоккейный турнир в рамках ОИ в Пекине проходит с 9 по 20 февраля. В нем принимают участие 12 национальных команд, в том числе и сборная России, выступающая под флагом ОКР.