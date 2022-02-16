Зюганова выписали из ЦКБ Москвы

Москва, 16 февраля. Главу КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы Москвы. Об этом парламентарий сообщил в беседе с журналистами.

Стоит отметить, что депутата 11 февраля госпитализировали с симптомами ОРВИ.

«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», — сообщил Зюганов в интервью РИА Новости.

Проходивший с ним лечение в ЦКБ лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему находится в медучреждении.

Геннадий Зюганов ранее принял решение лечь в больницу в качестве профилактики в связи с повышенной температурой.