Аналитик Антонов: «Инвесторы сами обратят внимание на рубль из-за высоких ставок ЦБ РФ»

Если переговорный процесс по Украине завершится положительно, то снизятся геополитические риски. Инвесторы сами обратят внимание на рубль из-за высоких ставок ЦБ РФ. Такое мнение ФАН высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Поддержка рубля

Аналитики SberCIB ожидают роста объема ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) выше 10% ВВП в 2023 году. Это способно поддержать рубль. Об этом пишет РБК.

Если свободные средства, находящиеся в распоряжении ФНБ, превысят десятую часть валового внутреннего продукта, то могут быть инвестированы в экономику. Соответствующий пункт прописан в российском законодательстве.

Федеральное агентство новостей /

По прогнозам экспертов, ликвидная часть фонда может превысить планку как минимум на 19 млрд долларов. Это приведет к тому, что различные отечественные проекты могут получить миллиардные инвестиции.

Поддержка рубля

Как отметил Владислав Антонов, деньги из ФНБ нужны для финансирования пенсионной системы, а также покрытия дефицита федерального бюджета. Учитывая внешний фон, неизвестно какие темы выйдут на первый план к концу текущего года. Он считает, что обсуждение влияний инвестиций в национальные проекты из ФНБ на динамику курса рубля и установление цели с горизонтом на 2023 год являются преждевременными.

Федеральное агентство новостей /

«Участники рынка сейчас начинают учитывать в ценах дальнейшее повышение ставок ЦБ РФ. По данным самого регулятора, ключевая ставка в 2022 году может составить в среднем от 9% до 11% годовых. При высоких ценах на нефть рубль может укрепиться против американской валюты до 69,50-70 рублей к началу мая текущего года без всяких инвестиций в национальные проекты. Если переговорный процесс по Украине завершится положительно, то снизятся геополитические риски. Инвесторы сами обратят внимание на рубль из-за высоких ставок ЦБ РФ», — заключил Владислав Антонов.

Многие аналитики полагают, что российский рубль будет придерживаться стабильного курса в ближайшее время, так как переговорный процесс на геополитическом уровне понемногу снижает риски новых санкций в отношении РФ.